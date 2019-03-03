'Araç mezarlığı' değil 'döviz çöplüğü'

ANTALYA'da eksik evraktan ya da icralık olduğu için trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi. Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi. Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler aldığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi. 34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 500 otomobil 2 bine yakın motosikletin olduğunu ifade eden Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topcu, otoparkların dolmak üzere olduğunu söyledi. 34 dönüm arazi üzerinde otopark hizmeti verdiğini ve her geçen sene yeni yer açmak zorunda olduğunu belirten Topcu, “Bu araçların bu kadar uzun süre buralarda kalmasının nedeni icra iflas kanunundaki aksaklıklardan kaynaklanıyor. Kanunda köklü bir değişiklik yapılması lazım. Yani yakalama haczi koyan kişi aracın 6 ay içerisinde satışının yapılmasından da sorumlu olması lazım. Kanun 6 ay içerisinde satılmasını öngörüyor fakat aracı yakalattıran kurum ve avukatlar tam olarak bunu uygulamadıkları için elimizde 14-15 yıldır bekleyen araçlar var" dedi. Otomobil ve motosikletlerin uzun süre otoparklarda kaderlerine terk edilmesinin hem otopark hizmeti verenlerin hem de araçların sahiplerini ciddi sıkıntıya düşürdüğünü kaydeden Mustafa Hakan Topcu, “Ülke ekonomisine de ciddi sıkıntıları var. Bu araçların tamamı ithal ve döviz karşılığı satın alınıp ülkemize getiriliyor. 6 ay içerisinde satılmış olsa bir katma değer sağlayacak. Burada bekleyince çürümeye terk ediliyor. Dışarıdan bakınca burası bir araç mezarlığı gibi görünse de aslında burası bir döviz çöplüğü. Burada dövizimizi heder ediyoruz" diye konuştu. Bu işe ilk 6 dönüm arazide başladıklarını, zamanla büyümek zorunda kaldıklarını ifade eden Topcu, otoparklarda lüks otomobiller ve motosikletlerin de olduğunu söyledi. Yediemin depolarının uzun süre bekleyen araçlardan zarar ettiğini de anlatan Topcu, Adalet Bakanlığı'nın tarifesinde otoparka bağlanan araçların, icra yoluyla satılması halinde otopark ücreti satış miktarının yüzde 30'unu geçemediği için otopark ücretinden de zarar ettiklerini söyledi.



