Antika tutkunları Dokumapark’ta buluşuyor

Kepez Belediyesi’nin ‘Antika ve Nostalji Festivali’ ile açılışını gerçekleştirdiği ‘Antika Pazarı’, 23 Eylül Pazar günü antika tutkunlarını tekrar bir araya getirecek.

Antika tutkunları Dokumapark’ta buluşuyor
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KEPEZ Belediyesi’nin geçmişe dair iz arayanları DokumaPark’ta buluşturduğu ‘Antika Pazarı’, tarihe tanıklık etmiş yüzlerce eseri yine tutkunları ile buluşturuyor. Her ayın 2. ve 4. Pazar günleri düzenli olarak açılacak olan ‘Antika Pazarı’ bu hafta sonu yine antika meraklılarını bir araya getirecek. Antalya’nın ve Türkiye’nin dört bir köşesinden çok sayıda kolleksiyoner ve antika tutkununa ev sahipliği yapacak olan tarihi DokumaPark, tarihi objeler ile geçmişe dair iz arayanları ağırlayacak. 

20 bini aşkın ziyaretçi 
Müzayede ve mezatlarında yapılacağı ‘Antika Pazarı’nda, ziyaretçiler içinde sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Nostaljik motosiklet ve bisikletler de‘Antika Pazarı’na renk katacak. Geçtiğimiz günler ‘Antika ve Nostalji Festivali’ ile açılışı gerçekleştirilen ‘Antika Pazarı’, 55 antikacıyı, DokumaPark Sanat Sokağı’ndaki 75 dükkanda ağırladı. Kepez Belediyesi’nin, halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark’da düzenlenen ‘Antika ve Nostalji Festivali’ni 20 bini aşkın ziyaretçi gezdi. 

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