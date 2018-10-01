Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'ne Kültürel Miras ödülü

BU yıl 17.’si gerçekleştirilen 123 proje ve uygulamanın katıldığı yarışmada Tarihi Kentler Birliği’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan yarışma jürisi 62 tarihi belediyeden gelen 123 çalışmayı inceledi. TKB Jürisi Manavgat Belediyesi’ne 2 yıldır Side’de hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarım Projesi’yle tarih ve kültür mirasının korunması konusunda gösterdiği başarılı faaliyetlerden dolayı ödüllendirdi. Ödülün 15 Kasım’da Antalya Expo Center’da düzenlenecek olan 25. YAPEX Restorasyon Fuarı’nda verileceği açıklandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kentsel Tasarım Projeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarıyla antik Side’deki 3 bin yıllık tarihin gün yüzüne çıkmasını katkıda bulunmuştu. Yapılan çalışmalar kapsamında Side’nin yolları doğal taşlarla yenilenmiş, aydınlatmalar, yönlendirme levhaları düzenlenmiş, 100’ü aşkın yapının yıkımını yaparak altından tarihi eserlerin çıkarılmasına katkıda bulunmuştu. Side, belediyenin yaptığı çalışmalarla bambaşka güzel bir görünüme bürünmüştü. Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir çalışmaya imza atan Başkan Sözen, bu projesiyle çeşitli ödüller de almıştı.