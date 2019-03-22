Antik kentte turistlere uyuşturucu satarken yakalandı

Manavgat Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. 

Antik kentte turistlere uyuşturucu satarken yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y. yakalandı. Osman Y.'nin üst ve ikamet adresinde yapılan aramada 2 adet ayrı ayrı pakette yaklaşık 100 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL, 50 Euro para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Osman Y., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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