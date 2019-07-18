Antik kentte mozaik sergisi

KEKOVA'daki Simena Antik Kenti'nin girişinde açılan sergide, ressam Tuğrul Eroğlu'nun 14 mozaik ve 4 seramik eseri yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi'nin desteğiyle açılan sergide, Tuğrul Eroğlu eserlerinde taş mozaik metodunu temel alınarak doğal renkleri ve taşları kullandı. Eserler arasında klasik Roma mozaiklerinden Dionysos'un bir röprodüksiyonu (bir sanat eserinin aslına uygun kopyası) özgün Zeus yorumu, yerli balık türleri yorumu, özgün at, tavuk yorumları ve 4 seramik rölyef yer alıyor. Sergi hakkında bilgi veren ressam Tuğrul Eroğlu, "Sergi, Kaleköy'ye gelen turistlerden ilgi görüyor. Araçların kuşattığı dünyamızda, karada olup da karayolu olmayan bir yerleşim biriminde sergi açmak inanılmaz bir duygu. Eserlerimi tekrar doğdukları topraklarla buluşturdum. Geçen yıl da burada bir sergi açmıştım. Burada tüm olanaksızlara rağmen turizm yapan, buraları yurt edinmiş insanların yaşamına dikkati çekmek, Kekova turizmine sanat ögesi katmak, Likya'yı sanatla buluşturmak istedim. Sanata duyarlı her sanatseveri sergimi görmeye bekliyorum" dedi. Sergi, 8 Ağustos'a kadar açık kalacak.