Antik kent Perge'yi ararken kendilerini Perge sitesinde buldular

OLAY, dün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde site önünde çevrelerine bakan iki Çinli turisti gören site sakinleri site görevlilerine seslenerek yardımcı olmalarını istedi. Site görevlisi Hüseyin Yeşilçimen ve yönetici Mustafa Karabulut, Çinli turistlerle diyalog kurup yardımcı olmaya çalıştı. Perge antik kenti arayan turistlerin navigasyonun yanlış yönlendirmesi sebebiyle 22 kilometrelik sapma ile Perge sitelerine geldikleri anlaşıldı.

Site sakinlerinden Kahraman Köktürk, "Sitenin girişinde etrafına biraz şaşırmış şekilde bakan bir çift gördük. Site görevlimize bir yeri arıyorlar ilgilen istersen dedim. Site görevlisi Hüseyin Yeşilçimen ve yönetici Mustafa Karabulut geldiği zaman İngilizce konuşuyorlar ve Perge diyorlar deyince bu sefer ben aşağıya indim ve yardımcı olmak istedim. Turist çifte nereye gitmek istediklerini sorunca Perge Antik şehir cevabını aldım. Olay o zaman aydınlandı. Meğer turist misafirlerimiz navigasyona Perge City yazınca navigasyon Konyaaltı ilçesinde bulunan Perge sitesine getirmiş. Kendilerine Perge'nin demokrasinin ilk uygulandığı güzel bir şehir olduğunu söyledim. Ayrıca dünyanın ilk kadın belediye başkanı Plancia Magna ile de ilgili bilgi verdim" dedi.

Kahraman Köktürk, turistleri daha sonra havalimanı yoluna çıkartarak Perge Ören Yerine gönderdiğini söyledi.