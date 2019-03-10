ANTİAD'tan 'Çağdaş Kadın' temalı gala

HOTEL Su'da gerçekleşen galaya, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şam, Genel Sekreter Hande Aykent, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, yönetim Kurulu üyeleri Taner Benteşen, Rıza Atçı, Onur Bilem, Mehmet Kara ve çok sayıda ANTİAD üyesi katıldı. ANTİAD olarak yaptıkları tüm çalışmalardaki içeriklere özen gösterdiklerini belirten Başkan Ersen Göksan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Çağdaş Kadın' temasıyla kutladıklarını belirtti. 8 Mart Kadınlar Gününün tarihini anlatan Göksan, "Kadınlarla ilgili eşit koşulların yaratılmasını istiyorum. Pozitif ayrımcılığa inandığım söylenemez. Eğer kadınlara eşit koşulları, eşit imkanları sağlarsak emin olun en az erkekler kadar toplumda kendilerini var ederler. Sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda tam bir denge unsuru olurlar. Ata'mızın da dediği gibi; 'Kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur.' Hazreti Hatice annemizden Zübeyde Annemize, Latife Hanım'dan Halide Edip Adıvar'a tarihe damga vuran bütün kadınların önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

3 KADINA ÖDÜL

Kadının toplumu en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsur olduğunu anlatan ANTİAD Genel Sekreteri Hande Ayten, demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim istihdam, sağlık, siyaset ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Antalya iş insanları olarak yöresine değer katmış, farkındalık kazandırmış 3 değerli kadına teşekkür ettiklerini söyleyen Ayten, 'Sosyal Girişimci Kadın' dalında Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, 'Yöresine Değer Katan Kadın' dalında Hamide Özdemir ve 'Girişimcilikte Fark Yaratan Kadın' dalında ise Büşra Yapıcı'nın ödül kazandığını açıkladı. Galada yeni üye kabulünün ardından yıl dönümü pastası kesildi. Ardından konuklar, sanatçı Lara ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi.