ANTİAD'ın başkan adayı Ferhat Yıldız

AKRA Barut Otel'deki aday tanıtım lansmanına, ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şam, Genel Sekreter Hande Aykent, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, yönetim Kurulu üyeleri Taner Benteşen, Rıza Atçı, Ferhan Alıcı, Onur Bilem, Mehmet Kara ve çok sayıda ANTİAD üyesi katıldı.ANTİAD'ın 5'inci başkanlık dönemi seçiminde, tek aday olarak iş insanı Ferhat Yıldız gösterildi. Antalya'da özel bir okulun sahibi olan Ferhat Yıldız, başkanlık süresince yapacağı projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Ferhat Yıldız, başkan Ersen Göksan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Veysel Barut'a çalışmalarından dolayı çiçek takdim etti.



GÖKSAN: TEK ADAY, DERNEĞİMİZE VİZYON KATACAK

Ersen Göksan, Antalya'nın en etkin ve en güçlü derneği olduğunu belirttiği ANTİAD için emek harcadıklarını söyledi. 2 yıllık görev süresince birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını kaydeden Göksan, "Derneğimizin tüzüğünü değiştirdik. Yeni gelecek arkadaşımız iki dönem üst üste başkanlık yapabilsin istedik. Bu değişikliği kendim için istemedim. Bu yüzden de aday olmak istemedik. Her şeyi ANTİAD için yapalım istedik. Ferhat Yıldız bu işi başarıyla yapabilecek bir arkadaşımız. Eminim ki ANTİAD'ı layık olduğu yerden daha ileriye taşıyacak, çok daha geliştirecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Tek aday olması derneğimiz için çok önemli. Tek adayın altında birleşirsek önceki rekabet döneminin getirdiği avantajlardan daha iyi olacağına inanıyorum. Tek adaylık derneğimize vizyon katacaktır" diye konuştu.Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün de sahne aldığı aday tanıtım lansmanında, ANTİAD üyeleri keyifli dakikalar yaşadı.