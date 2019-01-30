ANTGİAD'ın konuğu Uzm. Dr. Dündar

HOTEL Su'da düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Başkanı Aynur Doğan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katıldı.

'GELECEĞİN LİDERLERİNİN BEYNİ'

Uzm. Dr. Kerem Dündar, 'Geleceğin Liderlerinin Beyni' konulu sunum gerçekleştirdi. Kişisel becerilerden inovasyona kadar tüm konulara değinen Uzm. Dr. Dündar, “Geleceğin lideri olmak, dönüşen dünyaya öncelikle birey olarak adapte olmak demektir. Biz liderdik dediğimizde sürekli birilerini yöneteceğimizi zannediyoruz ama önce insanın kendini yönetmesi gerekir. Liderlerin kendini yönetmeyle ilgili problemi oldukça liderlik kısmını çözemeyiz. Bir kişiye bile liderlik yapıyorsanız önce kendinizi iyi yönetiyor olmanız lazım. Liderin en önemli organı sorulduğunda tarih bize beyin dememiştir. Yıllardır kalbin daha önemli olduğunu düşünmüşler. Hayatının nasıl geçeceğini ayarlayan organa beyin diyoruz. Beynin nasıl kullanılacağını öğrenirseniz dışarıyı yönetmeye başlıyorsunuz. Dışarıyı dönüştürmeye, değiştirmeye başlıyorsunuz. Bu etkileşim çok önemlidir. İnsanlar iletişim halinde oldukça daha etkin bir hayat yaşamış. İnsan tek başına yaşadığında o kadar verimli olmuyor hayatta kalma ihtimali düşüyor. Birlikte hareket etmenin gücünü fark ettiğiniz takdirde güçlüsünüz" diye konuştu. Sunumun ardından, yeni üyelere üyelik belgeleri takdim edildi.