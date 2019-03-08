ANTGİAD'ın konuğu Dr. Haluk Alacaklıoğlu

SU Hotel'de gerçekleşen programın açılışında ANTGİAD'ın son aylarda yaptığı çalışmalar anlatıldı. Ardından sosyal sorumluluk projesi kapsamında konuk olan Antalya Multiple Skleroz (MS) Derneğinin kurucu üyelerinden Demet Yeğenoğlu, farkındalık oluşturmak için MS hastalığı hakkında bilgi verdi. Programın asıl konuğu Dr. Haluk Alacaklıoğlu ise 'Şirketlerde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası' konulu sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde aile şirketlerinin anayasasını hazırlayan Dr. Alacaklıoğlu, ANTGİAD'ın üyelerine aile şirketlerinin kurumsallaşmasının önemini anlattı. 19 yıldır çeşitli aile şirketleriyle birlikte çalışan Alacaklıoğlu, her aileden yeni şeyler öğrendiğini, kurumsallaşan ve iyi yönetilen aile şirketlerinin finansal performans açısından diğer şirketlerden daha başarılı olduğunu söyleyerek, iş insanlarına tavsiyelerde bulundu. Sunumunun ardından ANTGİAD tarafından Dr. Haluk Alacaklıoğlu'na teşekkür plaketi verildi.