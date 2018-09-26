ANTGİAD'a yeni katılım

HOTEL Su'da gerçekleşen toplantıda, ANTGİAD 21. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Prof. Dr. Emre Alkin de sunumlarıyla katkıda bulundu. Her geçen gün üyelerin katkıları ve yeni üyelerin de katılımı ile derneğin güçlendiğini belirten Cengiz, Silikon Vadisi'nde geliştirilen bir uygulamayı bu yıl devreye aldıklarını ve geliştirilen uygulama ile hem ticareti güçlendireceklerini, hem de yeni üyeleri tanıma fırsatı bulacaklarını ifade etti. İhale takip sisteminin de devreye gireceğini söyleyen Cengiz, "Bu sistemle birlikte iştigal konumuzla alakalı Türkiye'deki ihalelerden daha hızlı haberdar olup, ticaretimize ivme kazandırmaya çalışacağız" dedi. Toplantıya onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Emre Alkin ise iş insanlarıyla ekonomide yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Orta gelir seviyesinde olmadığı halde kendini en çok orta gelir seviyesinde hisseden ülkenin Türkiye olduğunu aktaran Prof. Dr. Alkin, "Türkiye'de bir şirket batıyorsa, bu kendi beceriksizliğinden kaynaklanıyordur. Türkiye'de yüzde 48 orta gelir seviyesinde insan yaşıyor ama halkın yüzde 79'u kendini orta gelirli zannediyor ve motivasyon tüketim. Bol tüketme hevesi olunca devinim duruyor. Niye her türlü krizden 18 ayda çıkıyor bu ülke? Çünkü vatandaş sıkılıyor, unutuyor. Nasıl batacak bu şirket? Ancak büyük hatalarla batar" açıklamasında bulundu. Toplantının ardından yeni üyelere üyelik belgeleri takdim edildi ve ANTGİAD üyeleri, Prof Dr. Emre Alkin ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.