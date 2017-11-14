ANTBİRLİK’e yeni Genel Müdür

Emekli olan Genel Müdür Vekili İmdat Keskin ile Hasan Yıldız devir-teslim töreninde bir araya geldi. Devir teslim töreninde Yavuz, İmdat Keskin’e 26 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Yeni Genel Müdür Hasan Yıldız’a da görevinde başarılar diledi.

ANTBİRLİK BaşkanI Yavuz, genç ve vizyoner isimlerin önünü açıp onları önemli görevlere getirerek birliğin geleceğini planlamaya başladıklarını söyledi.

ANTBİRLİK ’TE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz’la başlayan değişim çalışmaları devam ediyor. Yönetim kuruluna 65 yıllık tarihinde ilk kez genç kadın üye alarak değişime başlayan ANTBİRLİK’te Genel Müdürlüğü görevine 32 yaşında genç Ziraat Mühendisi Hasan Yıldız getirildi.

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