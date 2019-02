ANTBİRLİK'ten çiftçiye 'satışı garanti' hizmet

ANTBİRLİK, 2 yıl önce başladığı hayvansal yem mısır silajı satışlarıyla bölgenin lideri oldu. 2018/2019 sezonunda tüketici çiftçiye 20 bin ton mısır silajı satan ANTBİRLİK, çiftçinin 12 ay boyunca mısır silajı ürünü bulabilmesi içinde depolarını binlerce ton mısır silajını stokladı. ANTBİRLİK, silajlık mısır üretimi için hasat, nakliye ve paketleme-satış aşamalarında zincir oluşturup hem silajlık mısır üretici hem de tüketici havan yetiştiricilerin yüzünü güldürdü. ANTBİRLİK yönetimi, çiftçiye satış garanti imkanı sunup peşin ödeme yaparak mısır ekimine teşvik ederken, diğer taraftan da en uygun fiyata satış yaparak üretici-tüketici arasında tek kapı oldu. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, üreticinin, tüketiciye ulaşıp ürününü satması için aracılık ettiklerini belirtirken, “Ekim, hasat, nakliye, satış aşamasında oluşturduğumuz zincir ile çiftçimize en hızlı hizmeti yapıyoruz. Bir taraftan da çiftçimizin ürününü, tüketiciye en kaliteli en taze ve uygun fiyata ulaştırıyoruz” dedi.



'TÜKETİCİYE 'YOK' YOK'

Antalya, Isparta, Burdur ve civar ilçelerde hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu belirten başkan Yavuz, “İlk yılda yatırımlarımızla bu sektörde adımızı duyurduk. 2'nci yılda talepler ciddi şekilde arttı ve satışlarımız patladı. Akdeniz'in her bölgesine ürün satıyoruz. Çiftçilerimiz 12 ay ihtiyacı olan ürünü bulabilmesi için stok yaparak depolarımızı doldurduk. Çiftçiye yok demiyoruz. Çiftçimizin rahat ekim yapması için,satış garantisi veriyoruz. Ürün hasat döneminde peşin ödeme yapıyoruz” diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜREBİLİRİZ'

Son teknoloji makine ve ekipmanlarla profesyonel bir kadro oluşturduklarını ifade eden başkan Yavuz, “Çiftçi yapılanması bir kurum olarak, Türkiye'nin her noktasındaki tüketici çiftçiye mısır silajı satma noktasındayız” dedi. Türkiye'de ki çiftçi yapılanması olan birlik ve kooperatiflerin iş birliği yapmalarının önemine de değinen başkan Yavuz, “Tarladan sofraya, üreticiden, tüketiciye direk ulaşmanın tek yolu bu” diye konuştu .