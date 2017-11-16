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Antalya’yı yıkan hortum 150 milyon TL'lik hasara neden oldu

Antalya’nın batısını yıkıp geçen hortumun maliyetinin 150 milyon lirayı bulacağı ifade edildi. Sigortalı çiftçi oranı ise sadece yüzde 10. Biber seralarının yüzde 10’u zarar gördüğü için fiyatların yükselmesi bekleniyor

Antalya’yı yıkan hortum 150 milyon TL'lik hasara neden oldu

Antalya’nın batısını yıkıp geçen hortumun maliyetinin 150 milyon lirayı bulacağı ifade edildi. Sigortalı çiftçi oranı ise sadece yüzde 10. Biber seralarının yüzde 10’u zarar gördüğü için fiyatların yükselmesi bekleniyor

16 Kasım 2017 Perşembe 10:15
Antalya’yı yıkan hortum 150 milyon TL'lik hasara neden oldu
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ANTALYA'NIN  batısını yıkıp geçen fırtına ve hortumun verdiği hasarın tespiti için çalışmalar başlatıldı. Hortumun tarım alanlarına verdiği zararın 150 milyon liraya yakın olduğu belirtildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sigorta kapsamındaki hasarların en kısa sürede tazmin edileceğini açıkladı ancak bölgedeki tarım arazilerinin sadece yüzde 10’unun sigortalı olduğu ifade ediliyor.

TARSİM’E 400 İHBAR

Kaş, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinden 400 hasar ihbarı geldiğini belirten Tarım Sigortaları Havuz İşletme A.Ş. (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, zarar gören çiftçilerden vakit kaybetmeden ihbarda bulunmalarını istedi.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer ise hortumun verdiği zararın 150 milyon liraya yakın olduğunu söyledi. Mavikent Mahallesi’nde 100 milyon, Beymelek Mahallesi’nde de 40 milyon civarında hasar oluştuğunu belirten Tuncer şöyle konuştu: “Durum gerçekten çok kötü. Bir cam seranın yeniden ayağa kaldırılması 80 bin lirayı, plastik seranın yeniden kurulması 40-50 bin lirayı bulur. Ayrıca dekar başına 25 bin lira ürün kaybı var. Çiftçilerin sadece yüzde 5-10’u sigortalı.”

Hortumun sadece çiftçileri etkilemediğini belirten Tuncer, “Çiftçi komisyoncudan avans, gübre ve ilaççıdan veresiye ilaç alarak çalışır. Tam ürünü satış aşamasındayken hortum yaşandı. Biberlerin satış zamanı gelmişti. Üreticinin bir sezonu tamamen boşa gitti. Çiftçiler borçlarını ödeyemeyeceği için tüm sektör etkilenecek” diye konuştu.

‘BİBER FİYATLARI ARTAR’

Biber üretiminin yoğun olduğu Demre bölgesinde biber seralarının yüzde 10’unun zarar gördüğünü kaydeden Vahap Tuncer, ürün kaybının iç piyasada fiyatları yükselteceğini söyledi. Antalya ile Kumluca hallerinde 3.2 TL’den başlayan ve İstanbul Hali’nde 5 TL’ye çıkan biberin kilogram fiyatının yaşanan zarar nedeniyle en az yüzde 10 artması bekleniyor.

‘HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK’

Antalya’nın şiddetli yağış ve hortumdan zarar gören ilçelerini ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Zararların tespitinden sonra gerekli yardımları yapacağız, vatandaşlarımız rahat olsun. Biz hem enkazların kaldırılması hem yeniden inşası, seraların kurulması noktasında her türlü desteği üreticilerimize vereceğiz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHortum
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