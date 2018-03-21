Antalya’ya 30 bin kişilik cami

ANTALYA’NIN tarihini, kültürünü, geleneğini ve inancını yaşatacak, gençliği bilim, sanat ve kültürle buluşturacak projenin inşaatı hızla yükselmeye başladı. Cami ve müze yapısında dış kaplamalarda doğal taşlar, iç kaplamalarda ise doğal taş ve ahşap malzeme kullanılacak. Ayrıca cami içinde tezyin sanatı ile geleneksel süslemeler yer alacak. Projede A, B, D, E, F, G, H, I ve K bloklarda betonarme imalatları yüzde 90’a ulaştı. Cami bloğunun temeli de dökülmeye başlandı.



Simgelerden biri olacak

Antalya Cami’nde 10 bin kişi kapalı, 20 bin kişi açık mekânda olmak üzere 30 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 20 adet küçük, 7 adet orta büyüklükte, 1 adet büyük kubbeden oluşan cami ve müzenin bir arada yer aldığı proje, görkemli yapısı ve 6 minaresi ile şehrin yeni simgelerinden biri olacak.



Herkesi selamlayacak

Antalya Camii ve İslam Eserleri Müzesi, sadece bir ibadet mekanı olmayıp, kütüphanesi, konferans salonları, müzesi ile Antalya’ya yakışır bir kompleks olarak hizmet verecek. Otogar Kavşağı yanında yükselecek muhteşem eser Kepez varyantından Antalya’ya gelişte herkesi selamlayacak.



Çok amaçlı külliye

Proje ile içerisinde müftülük ve idari birimler, 450 kişilik konferans salonu, fuaye alanı, kafeterya, galeri, toplantı salonları, çocuk oyun alanı, 700 araçlık otopark, el sanatları atölyesi, kütüphane, taziye ve cenaze alanı, şadırvan, gasilhane, morg, abdesthaneler gibi çok amaçlı salonların bulunduğu bir külliye Antalya’ya kazandırılacak.