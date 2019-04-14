Antalyaspor'un akrep heykeli açıldı

MURATPAŞA Belediyesi tarafından Antalyaspor'un simgesi olan akrep şeklinde yaptırılan heykelin açılışı, Antalyaspor- Kasımpaşa maçı öncesinde yapıldı. Antalya Stadyumu önüne yerleştirilen 4 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindeki heykelin açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Ümit Uysal, Antalyaspor'un başarılarının devamını diledi. Uysal, “Dayanışmamız, birliğimiz ve beraberliğimiz sonsuza kadar sürsün. Bir gün Antalyaspor'un hem Süper Lig'de hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyoruz. Ali Şafak Öztürk başta olmak üzere tüm yöneticilerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim Antalyaspor sevdamızın sembolü olan akrebin sanat olarak ifadesi ve bizi ifade edecek" dedi. Antalyaspor'a desteklerinin süreceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ise “Böylesi güzel bir günde sevgili kardeşim Ümit Uysal'ın Antalyaspor'umuza kazandırmış olduğu simgemiz olan akrep heykeli herkese hayırlı olsun. Bugüne kadar Antalyaspor'a katkı koyan bütün başkan ve yöneticilere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra dün olduğu gibi yarın da her şey Antalyaspor için" diye konuştu. Heykelin açılışına katılanlara teşekkür eden Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, açılışın ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a imzalı Antalyaspor forması hediye etti.