Antalyaspor Triatlon Takımı ve Talya'dan güç birliği

ANTALYASPOR Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu, Triatlon Takımı Şube Sorumlusu Sabri Yiğit Üfler ve Şube Yardımcısı Oğuz Bodur ile Talya Bitkisel Yönetim Kurulu Başkanı ve Fitoterapist Halis Ertaş ve şirket yöneticilerinin katıldığı törende sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu kapsamda sezon boyunca tüm müsabakalarda Antalyaspor'un Triatlon Takımı ve Talya markası görünürlük faaliyetlerini birlikte yürütecek.

BİRLİKTE YENİ BAŞARILARA

Halis Ertaş, “Şehrimizde Antalyaspor gibi efsane bir spor kulübü var. Kulübümüzün daha çok başarı kazanması, bu coğrafyanın daha fazla insan tarafından fark edilmesine ve şehrin kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Antalyaspor ve Talya olarak birçok başarıyı şehrimize getireceğiz" dedi.

SPONSORLUK DEĞİL GÜÇ BİRLİĞİ

Sabri Yiğit Üfler de imza sonrası yaptığı açıklamada, “Antalyaspor'un şehrimizin güçlü markaları ile yaptığı güç birliği anlaşmaları, ki biz buna sponsorluk demeyi doğru bulmuyoruz, şehrin kalkınması için oldukça önemli. Bugün Antalya bir dünya markası ve bu markaya da büyük başarılar yakışır. Büyük başarılar da güç birliktelikleri ile olur" ifadelerini kullandı.