Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı sahili 16 nolu plajda uzun süre boyunca alınmayan siyah renkli bavulu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Bavulu şüpheli bulan ekipler, ilk etapta bölgeye bomba imha uzmanları talep etti. Bu sırada ekipler, sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşlara uyarıda bulunarak, güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı. Tatilciler şemsiye ve kişisel eşyalarını taşıyarak bavuldan uzaklaşırken, sivil polis olduğu düşünülen bir kişi bavulun olduğu yere geldi. İlk olarak bavula 15 metre uzaklıktaki çöp konteynerini kontrol eden şahıs, ardından da bavulu kontrol edip bölgeden uzaklaştırdı. Henüz sahibi tespit edilemeyen bavulun içerisinden kıyafetler ve havlu çıktı. Bavul polis merkezine götürülürken, tatilciler deniz keyfine devam etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 21:21