Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi. Sivil polis olduğu düşünülen bir kişi tarafından açılan bavuldan kıyafetler ve havlu çıktı.

Antalya’nın Konyaaltı sahilinde unutulan şüpheli bavul polisi alarma geçirdi
banner404

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı sahili 16 nolu plajda uzun süre boyunca alınmayan siyah renkli bavulu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Bavulu şüpheli bulan ekipler, ilk etapta bölgeye bomba imha uzmanları talep etti. Bu sırada ekipler, sahilde güneşlenen ve denize giren vatandaşlara uyarıda bulunarak, güvenli bölgeye tahliyelerini sağladı. Tatilciler şemsiye ve kişisel eşyalarını taşıyarak bavuldan uzaklaşırken, sivil polis olduğu düşünülen bir kişi bavulun olduğu yere geldi. İlk olarak bavula 15 metre uzaklıktaki çöp konteynerini kontrol eden şahıs, ardından da bavulu kontrol edip bölgeden uzaklaştırdı. Henüz sahibi tespit edilemeyen bavulun içerisinden kıyafetler ve havlu çıktı. Bavul polis merkezine götürülürken, tatilciler deniz keyfine devam etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yolcu treninin vagonu devrildi: Çok sayıda ölü...
Yolcu treninin vagonu devrildi: Çok sayıda ölü...
  1. GÜNCEL

banner495

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner487

banner481

banner472

banner479

banner386