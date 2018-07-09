Antalya’nın keçileri Türkiye’ye yayılıyor

KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE KATKI

KÜÇÜKBAŞ hayvan yetiştiriciliğine 1 milyon 260 bin koyun ve keçi varlığı ile öncülük eden Antalya’dan diğer illere, ırk ıslahında kullanılmak üzere damızlık hayvan gönderilmeye başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre keçi sayısı bakımından Türkiye’de birinci sırada yer alan Antalya’da uygulanan ıslah projeleriyle elde edilen verimli özelliklere sahip Honamlı keçileri, ilk olarak Kütahya ve Mersin’e gönderildi.

ANAVATANI ANTALYA

Anavatanı Antalya olan Honamlı keçilerinin Türkiye genelinde yetiştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Zeliha Öztürk, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca uygulamaya konan ıslah projesi içinde yer alan işletmelerimizde bulunan dişi ve erkek keçiler farklı illerimizden gelen yetkililerden tam not aldı. Antalya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye yetiştiricilerinin ıslah projelerini başarılı şekilde uygulamaları sonucu elde edilen damızlıklar Antalya’nın kalitesini de öne çıkardı. Honamlı keçisi ve tekelerinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için yapılan bu çalışma, ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır” dedi.

ÜSTÜN GENETİK ÖZELLİK

Birliğin keçi ıslahı çalışmalarını yürüten veteriner hekim Yılmaz Gökçay, hayvan yetiştiricilerinin melezleme yaparak sürülerini daha verimli hale getirmek için Antalya’da üretilen damızlıkları tercih ettiklerini dile getirdi. Gökçay, “İşletmelerimizden temin edilen damızlıklar Mersin’in Toros ilçesinde ve Kütahya’da bulunan keçi ırklarının ıslah edilmesi amacı ile yetkililere teslim edildi. İlk aşamada Mersin’e 27, Kütahya’ya da 86 erkek çebiç ve teke gönderildi. Bu illere giden toplam 113 Honamlı keçisi, üstün genetik özelliği bulunan damızlıklar olarak ırk ıslahında kullanılacak” diye konuştu.