Antalya’nın gündemi 2019 yerel seçimleri

Ak Parti İl Teşkilatı, yerel seçimler öncesi çalışmalara hız verdi

Antalya’nın gündemi 2019 yerel seçimleri
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya’da partisinin ilçe başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda ayrıca Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç ve partinin diğer ilçe başkanları da hazır bulundu. Gündemin yerel seçimler olduğu öğrenilen toplantıda, ilçe başkanları sorumlu oldukları ilçeler için ne gibi çalışmalar yapacağını anlattı, tüm ilçe başkanları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2018, 22:53
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