Antalya'nın 5 yıldızlı hayalet oteli

KEMER'DE 1988 yılında inşaat ruhsatı verilen, 1991'de turizme açılan, dönemin en ünlü 'eko tatil' oteli olan, 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Naturland Eko Park ve Resort Otel, 2013 yılının 9'uncu ayında kapandı. Kısa süreli olarak 2014'te işleten başka şirketin yetkililerinin de bırakmasının ardından otel, atıl durumda kaldı. 692 yatak kapasiteli 564 otel odası, 3 kral dairesi, 11 bio ev, 39 apart ve 4 taş evin yanı sıra 300 kişilik lokanta, 330 kişilik konferans salonu, 100 kişilik disko, tırmanma kayası, 500 kişilik amfitiyatro, ahırlar, geleneksel değirmen, inka mağarası, akvaryum, fuaye ve servis alanı, tenis kortu, açık yüzme havuzları, aquapark, teleferik, çocuklar için mini gezi treni gibi birçok alan ve aktivite merkezinin bulunduğu otelin şu anki görüntüsü, 'hayalet kasaba'yı andırıyor.

HIRSIZLIK OLAYLARI DA OLDU

Milyonlarca lira elektrik ve su borcunun yanı sıra çalışanlar ile alacaklılardan gelen icralarla birlikte otelin içinde bulunan taşınır demirbaşlara el koyuldu. Bunun yanında otelde çok sayıda hırsızlık olayı da meydana geldi. Bu olaylara karşı yoğun mesai harcayan jandarma ekipleri, tüm hırsızlık şüphelilerini yakaladı.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Harabeye dönen Naturland Eko Park ve Resort Otel, son dönemde bölgeye gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Özellikle duvarlarda Rusça ve Ukraynaca yazıların yer aldığı görülürken, içeri girip, fotoğraf ve video çeken turistler, büyük ve içinde birçok aktivitenin bulunduğu otelin halini görünce şaşırıyor. Otelin neden işletilmediğini anlayamadıklarını belirten tatilciler, buranın ne olacağını merak ettiklerini söylüyor.

'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Rusya'nın başkenti Moskova'dan tatil için Kemer'e gelen Andrey Sergeev (27), "3'üncü kez Türkiye'ye geliyorum ama Kemer'e ilk defa geldim. Bu yeri ziyaret etmek istedik arkadaşlarımla ama ne yazık ki burada harcanan tüm paranın boşa gittiğini gördüm. Çok üzüldüm. Ama yer çok güzel ve bunu tüm bölgeyi ziyaret eden turistler biliyor" dedi.

Rusya'nın Samara şehrinden tatil için gelen Aleksander Posipaiko (55) ise "Bu yeri arkadaşlarımızdan duyduk ve elektrikli bisiklet kiralayarak buraya geldik. Çok ilginç bir yer. Sanki başka bir dünyadayız. Herkes tabi ki merak ediyor; neden böyle büyük ve güzel bir otel bu kadar bakımsız kaldı? Ama maalesef sorularımıza cevap alamadık. Ne olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Rusya'nın Ural şehrinden Kemer'e tatil için eşi ve arkadaşlarıyla gelen Stanislav Mihalapov (48) da "Bize buraya kesinlikle gezmemiz tavsiye edildi. Burayı ziyaret ettiğimizde ise çok şaşırdık. Neden böyle güzel bir yerin bu kadar kötü ve bakımsız olduğuna anlam veremedik. Biz burada geziyoruz ve birçok da fotoğraf çekiyoruz, daha sonra tabi ki arkadaşlarımıza ve çocuklarımıza anlatacağız burayı. Bizim 1 yıl içerisinde sadece 14 gün tatilimiz var onu da sadece Türkiye'de geçiriyoruz. Çünkü Türkiye en güzel tatil yeri bizler için" dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 13:06