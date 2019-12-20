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Antalya’nın 2018 yılı GSYH rakamı 113 milyar 764 milyon 161 bin TL

Bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Antalya’nın GSYH rakamının, 2017 yılında 90 milyar 65 milyon 114 bin TL iken, 2018 yılında 113 milyar 764 milyon 161 bin TL olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

ANTALYA 20.12.2019, 11:01
Antalya’nın 2018 yılı GSYH rakamı 113 milyar 764 milyon 161 bin TL
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ÖNCEL, GSYH’den en yüksek payı 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile İstanbul’un aldığını belirterek, kentin GSYH'den yüzde 31,0 pay aldığı bilgisini paylaştı.
İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve yüzde 6,3 pay ile İzmir’in izlediğini ifade eden Öncel, “İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon TL ile Bayburt yer aldı” dedi.
Antalya’nın GSYH rakamının, 2017 yılında 90 milyar 65 milyon 114 bin TL iken, 2018 yılında 113 milyar 764 milyon 161 bin TL olarak kayıtlara geçtiğini vurgulayan Öncel, “Antalya'nın Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2018 yılında 47 bin 493 TL olmuştur. Isparta’da 2017 yılında 12 milyar 848 milyon 446 bin TL iken, 2018 yılında 15 milyar 284 milyon 266 bin TL olmuştur. Isparta'nın kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılası 2018 yılında 34 bin 926 TL’dir. Burdur’da 2017 yılında 8 milyar 326 milyon 80 bin TL iken, 2018 yılında 9 milyar 589 milyon 985 bin TL olmuştur. Burdur'un kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılası 2018 yılında 35 bin 870 TL’dir” dedi.

#Bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla #Türkiye İstatistik Kurumu #Abdi Öncel #Antalya
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