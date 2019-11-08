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Antalyalılara tanzim satış müjdesi

ANET Entegre Et Tesisleri konusunda açıklamalarda bulunan ANET Anonim Şirketi Başkanı Mesut Kocagöz, ‘‘Antalya’nın et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan tesislerimizi daha etkin çalıştıracağız. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa olmak üzere 3 ilçemizde Büyükşehir Belediye Et Tanzim Yeri’ni hizmete açıyoruz" dedi.

ANTALYA 08.11.2019, 12:32
Antalyalılara tanzim satış müjdesi
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ANTALYA Büyükşehir Belediye’sine bağlı olarak faaliyet gösteren ANET Anonim Şirketi’nin Başkanı Mesut Kocagöz ile yönetim kurulu üyeleri Edip Kemal Bahadır, Dengiz Erten, Osman Bulut, Binali Efe ve Abdulvahap Yılmaz; şirket tarafından işletilen Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, Zıp Zıp Park, Topçam Mesire Alanı, Sarısu Mesire Alanı ve Plajı, Kadınlar Plajı, Tophane Çay Bahçesi ve ANET Entegre Et Tesisi ile şirket bünyesindeki açık ve kapalı otoparklara inceleme ve denetim ziyaretinde bulundu. İlk ziyaret, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’ne yapıldı. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz, ‘‘Antalya’nın eşsiz doğal güzelliklerini ve Akdeniz’in muhteşem manzarasını kuşbakışı izleme fırsatı sunan Tünektepe’yi ziyarete gelen herkesin, güveni, rahatı ve huzuru için çalışıyoruz. Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in talimatlarıyla yaptığımız yeni proje ile görüntü kirliliğine yol açmadan seyir teraslarının, butik dükkânların, restoran ve çay bahçelerinin düzenlemesini yaptık. Yeni proje yaz sezonuna yetişecek’’ diye konuştu.

Kadınlar plajı ve Zıp Zıp Parkı denetlediler
Kocagöz ve beraberindeki heyet daha sonra Sarısu Mesire Alanı ve Plajı ile Sarısu Kadınlar Plajı’nda incelemelerde bulundu. Kocagöz, ‘‘Tesisimizde muhteşem bir plajın yanı sıra restoran ve kafeler, hamam, spor alanları bulunuyor. Önümüzdeki sezon kadınların daha da rahat etmelerini sağlamak için çalışmalarımıza şimdiden başladık’’ dedi.
ANET Başkanı Kocagöz ile 5 yönetim kurulu üyesi, alanında Türkiye’nin en büyüğü olan Zıp Zıp Parkı da denetledi. Oyun sahasın da çocukların memnun ve mutlu olması için her şey düşünüldüğünü, çocukların güvenliği ve mutluluğu için her oyun parkurunda görevli bulunduğunu kaydeden Mesut Kocagöz, parkı daha da geliştireceklerini vurguladı.Tophane Çay Bahçesi’ni ziyaretinde de açıklamalarda bulunan Kocagöz, ‘‘Hemen önünüzde tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı ile Akdeniz’in müthiş manzarası, solunuzda Selçuklu İmparatorluğu’nun önemli mirası Yivli Minare ve medrese. Hemen üstümüzdeki Cumhuriyet Meydanı’nda büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kurtuluş savaşımızın anıtlaştırıldığı Ulusal Yükseliş Anıtı Tarihin ortasında cennetten bir köşemizdir Tophane Çay Bahçesi! Burayı en güzel şekilde koruyoruz’’ diye konuştu. Ardından ANET’in işlettiği açık ve kapalı otoparklar hakkında bilgi veren Başkan Kocagöz, “ANET A.Ş. olarak kentimizin cadde ve sokaklarında park sorunlarını en aza indirgemek için, 7 gün, 24 saat halkımızın hizmetine amadeyiz" ifadelerinde bulundu.

3 ilçeye tanzim et satış yerleri müjdesi
ANET Entegre Et Tesisleri konusunda da açıklamalarda bulunan Mesut Kocagöz, ‘‘Antalya’nın et ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan tesislerimizi daha etkin çalıştıracağız. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa olmak üzere 3 ilçemizde Büyükşehir Belediye Et Tanzim Yeri’ni hizmete açıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla bu projemizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in Antalyalılara vermiş olduğu sözlerin yerine gelmesi için görevlendirilmiş bireyler olarak halkımızın refahı, huzuru, sağlığı ve az parayla en mükemmel hizmeti sunmak için 24 saat halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

#ANET Entegre Et Tesisleri #Antalya #tanzim satış müjdesi #antalya haber
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