Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle Letonya'ya giden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin öncülüğündeki ATSO heyeti, oldukça yoğun bir programa imza attı. Heyet Letonya'daki ilk gününde ATSO, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen "Letonya-Antalya İş Forumuve İkili İş Görüşmeleri" kapsamında ülkenin önde gelen şirketleri ve STK'ları ile bir araya geldi.



'TİCARİ HACMİ ARTIRMALIYIZ'

Forumda ATSO Başkanı Çetin, Letonya'nın yatırım imkânlarının ve yabancı yatırımcılara sağladığı avantajların Antalyalı yatırımcıların ilgisini çekebileceğini kaydederek, “Letonya ile Antalya arasındaki ticari hacmi artırmak için burada kurulacak dostluğu ve iyi ilişkileri daha da ileriye taşımalıyız. Heyet ziyaretimiz, önümüzdeki süreçte yeni ticari bağlantıların ve güçlü işbirliklerinin doğmasına vesile olacaktır" dedi. Program kapsamında Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, Vilnius Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya ve Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de birer konuşma yaptı ve heyetin Letonya'yı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Heyet ikinci gününde Letonya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Letonya'nın ekonomisi, dış ticaret hacmi ve firmalarıyla ilgili detaylı bilgiler aldı. Program kapsamında ayrıca ülkenin en büyük iş örgütlerinden olan Business Embassy de ziyaret edildi. ATSO heyeti, burada Business Embassy'nin üyeleriyle bir araya gelerek iş görüşmeleri yaptı.



BÜYÜKELÇİ ERKUL'A ZİYARET

Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul'u da ziyaret eden Başkan Davut Çetin ve ATSO heyeti, Letonya'da yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Letonya'da çok iyi ağırlandıklarını ve yatırıma dönüşebilecek ikili görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Çetin, “Letonya yatırım ve işbirliği potansiyeli olan bir ülke, Letonya ile birlikte işadamlarımıza Baltık ülkelerinin yolunu açmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki her 4 Leton şirketten birisi Antalya'da, önümüzdeki süreçte Antalyalı girişimcilerin de bu pazarda yer almasını diliyoruz" dedi.



ANTALYALI YATIRIMCIYA JELGAVA DAVETİ

Letonya'daki son gününde Letonya'nın dördüncü büyük kenti olan Jelgava şehrini ziyaret eden Davut Çetin öncülüğündeki ATSO heyeti, burada Jelgava Belediye Başkanı Andris Ravins ile bir araya geldi. Bölge ekonomisi ve yatırım imkânlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Ravins, bölge ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Antalyalı yatırımcıların bölgelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ATSO heyeti, ayrıca Jelgava Business Park'ta da incelemelerde bulundu.



ATSO ÜYELERİ ÜRÜNLERİNİ BALTIK ÜLKELERİNE TAŞIYACAK

Letonya ziyaretinin heyet için oldukça faydalı geçtiğini ifade eden Davut Çetin, “Letonya birçok alanda çeşitli yatırım imkânlarına sahip, ATSO olarak üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılması, ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmesi ve uluslararası alanda bilinirliğe kavuşması için büyük çaba gösteriyoruz. ATSO Global bünyesinde yaptığımız çalışmalar sonrasında üyelerimiz Vietnam'dan Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ürünlerini satmaya başladı; şimdi de üyelerimizin ürünlerini Baltık ülkelerine ulaştırabilmesi için KOSGEB desteğiyle Letonya Yurtdışı İş Gezisine öncülük ettik. Umuyorum buradan çok olumlu sonuçlar alacağız, ATSO Global olarak üyelerimizi yurtdışı pazarlara açmak üzere yaptığımız çalışmalarımızönümüzdeki süreçte de tüm hızı ile devam edecek" diye konuştu.