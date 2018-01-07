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Antalyalı sürücüden dikkat çeken ‘cehalet ile mücadele’ kampanyası

Antalya’da bir otomobil sürücüsü, ’cehalet ile mücadele’ için başlattığı kampanya çerçevesinde arabasının üstünü mini kütüphane yaparak yollara düştü

Antalyalı sürücüden dikkat çeken ‘cehalet ile mücadele’ kampanyası

Antalya’da bir otomobil sürücüsü, ’cehalet ile mücadele’ için başlattığı kampanya çerçevesinde arabasının üstünü mini kütüphane yaparak yollara düştü

07 Ocak 2018 Pazar 09:06
Antalyalı sürücüden dikkat çeken ‘cehalet ile mücadele’ kampanyası
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ANTALYA'DA bir otomobil sürücüsü cehalet ile mücadele kapsamında kendince bir çözüm buldu. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Antalya’da hergün trafiğe çıktığı aracının üzerine “Cehaletle Mücadele Malzemeleri” yazarak kütüphaneye çevirdi. 30’a yakın kitabın olduğu mini kütüphanenin içerisinde daha çok Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı kitaplar ağırlık kazandı. Aracının arkasına ilk yardım malzemesi sandığı da koyan sürücü aracının satılık olmadığını yine aracının üzerine yazdığı şu sözler ile dile getirdi: “Arabamın fiyatını sormayın. Çünkü ben yoldaşımı satmam.” Öte yandan, bir çok vatandaş da sosyal medyadan trafikte aracın fotoğrafını çekerek, kampanyaya destek mesajı attı.

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Anahtar Kelimeler:
Cehalet Ile MücadeleAntalyalı Sürücü‘cehalet Ile Mücadele’ Kampanyası
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