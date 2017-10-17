Antalyalı solist evrim geçirdi! 176 kiloydu şimdi 83 oldu

ANTALYA'DA 25 yıldan bu yana solist Gamze Türker, aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı oldu. 176 kiloyla ameliyata giren Türker, 20 ayda 93 kilo vererek 83 kiloya düştü. Karbonhidratlı besinlerden uzak duran Türker, kilolu zamanlarında giydiği pantolonunun tek paçasına tüm bedeniyle girebiliyor.



Türker, sahne hayatının 15 yılını aşırı kilolu geçirdiğini, o dönemlerde şarkı söylemeye bile zorlandığını anlattı. Gamze Türker, "Sahnede hareket edemezdim. Sandalyeye oturur şarkı söylerdim. Kilolarım kimine sempatik, kimine itici gelirdi. Olumsuz yanlarını çok yaşadım. Bir gece bir doktorla tanıştım ve hayatım değişti" dedi. Gece kulübünde sahne programını tamamladıktan sonra doktoru Aziz Sümer ile tanıştığını, bir saat içinde ameliyat olmaya karar verdiğini anlatan Türker, "Aziz bey beni o gece ikna etti. Bir ay sonra ameliyata girdim" dedi. Ameliyatın ardından hızla kilo verdiğini vurgulayan Türker, şöyle konuştu:

"25 yaşında kızım var. Hayatımın zor dönemlerinde bana hep destek oldu. Kilolarım performansımı bile etkiliyordu. Bu nedenle sahneye çıkamaz olmuştum. Şarkılarımı hep oturarak söylerdim. Şimdi ise sahnede bir dakika durmuyorum. Dans ediyor, şarkı söylüyorum. Zayıflamanın keyfini çıkarıyorum. Uzun zamandır beni görmeyen arkadaşlarımla karşılaştığımızda beni tanıyamıyorlar. Kendimi tanıtınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Aslında bu beni pozitif olarak motive ediyor. 15 kilo daha vermek istiyorum. Vücudumdaki yağ dokusu eridikten sonra sarkmalar oldu. İkinci bir ameliyat geçirerek sarkan bölgeleri toplattım. İleride bacak bölgemden ameliyat olarak oradaki sarkmaları aldıracağım."

Ameliyat ardından sadece kilolardan değil, kiloların neden olduğu şeker hastalığı ve yüksek tansiyondan da kurtulduğunu anlatan Türker, şöyle devam etti;

"Sağlıklı bir hayata adım attım. Çok mutluyum. Günlük yürüyüşlerimi yapıyor, dengeli besleniyorum. En önemlisi kendimi iyi hissediyorum. Eski sahne kostümlerim oldukça bol geliyor. Birçoğunu dağıttım. Sadece bir pantolon, bir de gömleğimi tutuyorum. Onlar çıktığım yolda katettiğim mesafeyi özetliyor. Kimi zaman eski pantolonumun tek bacağının içine tüm vücudumu sokup aynada kendimi izliyorum. O dönem giydiğim gömlek üzerime çuval gibi geliyor."



