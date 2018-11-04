Antalyalı esnaftan asgari ücretliye, emekliye ve belediye çalışanına yüzde 10 indirim

KASAP dükkanı sahibi 41 yaşındaki Dilek Komur, 3 ay önce açtığı işletmesinde asgari ücretlilere, emekliye ve belediye çalışanlarına 'yüzde 10' indirim başlattı. İşletmesinin camına astığı 'Emekliye yüzde 10, asgari ücretliye yüzde 10, belediye çalışanına yüzde 10 indirim' yazısının yanı sıra dükkanın önünde vatandaşları da bilgilendiren 25 yıllık kasap Komur, tek amacının diğer esnaflara da örnek olarak, onların da ufak da olsa bu tarz indirimler uygulamasını sağlamak olduğunu söyledi. Dükkanı açmadan önce toptancılık yaptıklarını ifade eden Komur, "İndirim fikrinde esnafımızı düşündük. Kendimiz de daha önce asgari ücrete çalıştık, çocuk okuttuk ve kirası verdik. 'Böyle bir kampanya yapalım çoluğumuz, çocuğumuz et yesin' istedik. Asgari ücretli bin 600 lira maaş alıyor ve evine et götüremez hale geldi. Bizde böyle bir kampanya başlatalım istedik" dedi.

Dükkanına gelenlerin emekli, asgari ücretli ve belediye çalışanı olduğunu nasıl anladığını da anlatan Komur, belediye çalışanlarının kartı olduğunu, emekli ve asgari ücretli vatandaşların ise kendilerini hemen belli ettiğini söyledi. Komur, "Belediye çalışanının belediye kartı oluyor, onu istiyoruz. Asgari ücretliyse biz onu anlıyoruz zaten. Emeklimiz de kendini belli ediyor. Amacımız bizden gören esnafların da aynı faydalanması. Hem bizim cebimize fayda olur, hiç siftah yapmamaktan iyidir hem de vatandaşımız et yemiş olur" şeklinde konuştu.





"Türkiye'yi düşündük, yardım edelim istedik"

Belediye çalışanına indirim fikrini damadından esinlenerek düşündüğünü dile getiren Komur, damadının da belediyede çalıştığını söyledi. Dilek Komur, "Belediye çalışanı eğer taşeronsa 6 ay çalışıyor, 6 aydan sonra işsiz. Aldıkları 2 bin lira maaş. Biz damadımızı düşündük, esnafın halini düşündük, vatandaşın halini düşündük, Türkiye'yi düşündük. Yardım edelim istedik. İndirimimiz hep devam edecek. Biz zaten normalde de kasada indirim yapıyoruz. 45 lira olan eti 40 liraya veriyoruz. Kendimiz toptan aldığımız için bizde aracı yok. Bizde indirim her zaman devam ediyor" ifadelerini kullandı.