Antalyalı balıkçıların ağına dev köpekbalığı takıldı

ANTALYA'DA balıkçıların ağına takılan 'Pamuk' cinsi 2,5 metre boyundaki köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü. 500 kiloluk köpekbalığı, balık barınağında açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Antalya'da av için denize açılan balıkçıların ağına 2,5 metrelik canavar takıldı. Gece saatlerinde Antalya Körfezi'ne açılan balıkçılar, sabah 2,5 metre uzunluğunda, 500 kilogram ağırlığında 'Pamuk' cinsi dev köpekbalığıyla döndü. Balık halinde bir süre sergilenen ve ancak vinç yardımıyla çekilebilen köpek balığı, açık artırma usulüyle 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, daha önce de ağlarına iri köpek balığı takıldığını ancak bu büyüklükte köpek balığının nadiren yakalanabildiğini söyledi. Kaplan, 'Pamuk' cinsi köpekbalığının saldırgan bir yapıya sahip olmadığını kaydetti.