Antalya’da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da yalnız yaşayan 67 yaşındaki Hatice Yalnız evinde ölü bulundu.
ANTALYA 03.11.2019, 23:31
OLAY, Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Hatice Yalnız’dan (67) bir süredir haber alamayan yakınları, eve gelerek kapıyı çaldı, ancak açan olmadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren yakınları, Yalnız’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalnız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Hatice Yalnız’ın cesedi morga kaldırıldı.
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