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Antalya’da sağanak yağış hayatı felç etti

Antalya’da sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 4 saat süren sağanak hayatı adeta felç etti. Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü kentte, ev ve işyerlerini su bastı, yolda kalan araçlardaki vatandaşlar saatlerce bekledi

Antalya’da sağanak yağış hayatı felç etti

Antalya’da sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 4 saat süren sağanak hayatı adeta felç etti. Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü kentte, ev ve işyerlerini su bastı, yolda kalan araçlardaki vatandaşlar saatlerce bekledi

11 Ocak 2018 Perşembe 15:52
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ANTALYA'DA sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Yağışın uzun süre sürmesi üzerine araçlar cadde ve sokaklarda yolda kalırken, vatandaşlar araç içerisinde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yaklaşık 4 saat süren ve ev ile işyerlerinde su baskınına da yol açan sağanakta, özellikle Kepez ilçesinde birçok vatandaş mağdur oldu. Yağışla birlikte evleri su dolan vatandaşların eşyaları kullanılamaz hale gelirken, belediye ve itfaiye ekipleri su basan ikamet ve işyerlerinde tahliye çalışması gerçekleştirdi. Metrekareye 80 kilogram yağışın düştüğü kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar gidecekleri yere gitmekte zorlandı. İşyerini su basan bazı esnaflar da yetkilileri eleştirmek için eline olta alarak su basan caddeye olta salladı.
Yağmur esnasında araçları bozulan vatandaşlar, mahsur kaldıklarını ve yardım beklediklerini ifade etti. 
Mehmet Yaman isimli vatandaş, "Düşük kotlu asfalt yaptılar. Sel geldi tüm su evin içerisine girdi. 5 dükkan ve evleri su bastı, şu anda itfaiye su çekiyor" derken, baskına engelli oğluyla birlikte yakalanan bir anne ise, "Sabah kalktım eve su girmeye başlamıştı, oğlum vardı engelli ve çok korktu. Eşyalarım hepsi su içerisinde kaldı. Kızım da evlenecekti, onun da eşyaları mahvoldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, Meteorolojiden edinilen bilgiye göre yağışın kent merkezinde akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yağışın, Serik, Manavgat Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde ise cumartesi gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSağanak Yağış
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