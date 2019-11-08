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Antalya’da organ nakli bekleyen 3 bin 399 hasta var

Vali Münir Karaloğlu, "Türkiye’nin en önemli organ nakil merkezlerinden biri Antalya, hem kamuda hem özel sektörde ama tabi organ naklinin en büyük sorunu bağışçı bulmak. Bağışçı sayısını arttırmak. İnsanımızı özellikle beyin ölümü gerçekleştikten sonra kadavradan bağış noktasında biraz daha duyarlı hale getirmek lazım" dedi.

ANTALYA 08.11.2019, 12:40
Antalya’da organ nakli bekleyen 3 bin 399 hasta var
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VALİ Münir Karaloğlu, Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Derneği üyelerini makamında kabul etti. Antalya Valiliği’nde düzenlenen ziyarete Vali Münir Karaloğlu, Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Şahan, Protokol Müdürü Mustafa Korkmaz, Türkiye’nin ilk yüz nakli yapılan hastası Uğur Acar, Türkiye’de ilk kez kalp ve böbrek naklinin aynı anda yapıldığı Mehmet Ali Gürler, Birsen Çolak, Turan Çolak, Mehmet Akın, Deniz Kaşıkçı, Berk Baş katıldı.
Türkiye’de ki organ nakillerinin 5’te birinin Antalya’da yapıldığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, “Türkiye’nin en önemli organ nakil merkezlerinden biri Antalya, hem kamuda hem özel sektörde ama tabi organ naklinin en büyük sorunu bağışçı bulmak. Bağışçı sayısını arttırmak. İnsanımızı özellikle beyin ölümü gerçekleştikten sonra kadavradan bağış noktasında biraz daha duyarlı hale getirmek lazım. Sizin bu çalışmalarınız bu yüzden çok önemli. Sizin eski haliniz ve yeni haliniz insanlara organ nakli konusunda daha teşvik edici olur” dedi.

"İnsanların sağlığına kavuşmasına vesile olun"
Kadavradan organ naklinin arttırılması gerektiğine vurgu yapan Vali Karaloğlu, “Toplumun bu konuda ki duyarlılığını arttırmamız lazım. Antalya organ naklinde iyi ama organ bağışında istediğimiz seviyede değil. Bu kadar organ naklinin olduğu bir şehirde organ bağışının da daha fazla olması lazım. Oda sizin çalışmalarınızla, Sağlık Müdürlüğü’nün, üniversitemizin hep birlikte, özellikle beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın, bağışlarının çok önemli olduğu konusunu anlatabilmemiz lazım. Geçenlerde Trabzonlu bir hanımefendi trafik kazasında vefat etti. Ailesi organlarını bağışladı. 4-5 hasta o organlarla sağlıklarına kavuştu. Ne olacaktı o organlar toprak altında çürüyecekti ama şimdi insanların sağlığına kavuşması için vesile oldu. İnşallah onunda sevap defteri devam eder. Bu konuyu iyi anlatıp yaygınlaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.

"Organ bağışını arttırmalıyız"
Antalya organ naklinde ileri bir seviyeye gelince diğer şehirlerden de insanlar gelip organ bağışı için Antalya’da beklediklerini belirten Karaloğlu, “Esas kritik olan organ bağışını arttırmak hem canlıdan hem de kadavradan organ bağışını, donör sayısını arttırmak önemli. Antalya’da şu anda sırada bekleyen 3 bin 399 hasta var. Bu büyük bir sayıdır. İnsanların sağlıklarına kavuşmaları için tüm insanların organlarını bağışlaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.Organ nakli olduktan sonra hayatlarının değiştiğini ifade eden hastalar, evlenip hayata karıştıklarını ve organ bağışçılarının aileleriyle sık sık bir araya geldiklerini söylediler. Hayata tutunmak için tüm Türkiye’nin organ bağışına destek olmasını istediklerini belirttiler.

#Antalya #organ nakli #Münir Karaloğlu #antalya haber
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