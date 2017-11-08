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Antalya'da nostaljik tramvaya ev tipi klima monte edildi

Antalya'da hizmet veren nostaljik tramvayın vagonuna ev tipi klima motoru monte edildi. Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Haberimiz yok" açıklaması geldi

Antalya'da nostaljik tramvaya ev tipi klima monte edildi

Antalya'da hizmet veren nostaljik tramvayın vagonuna ev tipi klima motoru monte edildi. Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Haberimiz yok" açıklaması geldi

08 Kasım 2017 Çarşamba 17:33
Antalya'da nostaljik tramvaya ev tipi klima monte edildi
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ANTALYA Müzesi- Zerdalilik hattı üzerinde hizmet veren nostalji tramvayına ev tipi klima monte edildi. Vagonun önüne klimanın motoru monte edilirken, uygulamayı gören bazı kişiler sosyal medya hesaplarında tramvayın fotoğrafını paylaştı.

DAİRE BAŞKANI: HABERİMİZ YOK

Sosyal medya hesaplarında farklı yorumlarla değerlendirilen uygulama için  Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, belediye şirketi Ulaşım A.Ş.'nin kendilerinden habersiz, ısıtma ve soğutma sistemleriyle ilgili deneme yaptığını söyledi.
"HABERİMİZ OLDUĞU AN KLİMALAR SÖKÜLDÜ"

Şirketin performansı ölçmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Atalay, "Onayladığımız bir şey değil ve haberimiz olduğu an klimalar söküldü" dedi.

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Son Güncelleme: 09.11.2017 11:15
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSosyal MedyaNostaljik Tramvay
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