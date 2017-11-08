Antalya'da nostaljik tramvaya ev tipi klima monte edildi

ANTALYA Müzesi- Zerdalilik hattı üzerinde hizmet veren nostalji tramvayına ev tipi klima monte edildi. Vagonun önüne klimanın motoru monte edilirken, uygulamayı gören bazı kişiler sosyal medya hesaplarında tramvayın fotoğrafını paylaştı.
DAİRE BAŞKANI: HABERİMİZ YOK
Sosyal medya hesaplarında farklı yorumlarla değerlendirilen uygulama için Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, belediye şirketi Ulaşım A.Ş.'nin kendilerinden habersiz, ısıtma ve soğutma sistemleriyle ilgili deneme yaptığını söyledi.
"HABERİMİZ OLDUĞU AN KLİMALAR SÖKÜLDÜ"
Şirketin performansı ölçmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Atalay, "Onayladığımız bir şey değil ve haberimiz olduğu an klimalar söküldü" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.