Antalya’da Kasım ayında yaz devam ediyor

ANTALYA'NIN Konyaaltı Plajı’nda denizin tadını çıkaranların dışında 2 öğrencinin, sahil kenarında Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlandığı gözlendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Antalya’da Kasım ayına rağmen deniz keyfi yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının yüzde 27 ölçüldüğü Antalya’da güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu Konyaaltı Plajı’nda aldı. Bazı yerli ve yabancı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Yabancı ve yerli turistler çocuklarıyla da denize girerken, bazı yabancı turistler bebeklerini elleriyle ıslattı.

Sahilde ders çalıştılar

Konyaaltı Plajı’na gelen vatandaşlar sadece denize girmekle kalmadı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıfında okuyan iki öğrenci ise, sabah saatlerinde geldiği Konyaaltı Plajı’nda denize girmek yerine sandalyelerinin üzerinde, ellerine aldıkları çalışma kitaplarıyla KPSS’ye çalıştı. Öğrenciler, ilk defa sahile ders çalışmaya geldiklerini ve bu durumun kendileri için memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

"Rusya’da kar, yağmur var"

Rusya’ya gideceklerini ve Rusya’nın soğuk olduğunu ifade eden Elina Soldatova, "Hava çok güzel. Sıcak havada sahile gelerek hem yüzüyorum hem dinleniyorum. Rusya’da kar, yağmur var. Havalar Rusya’da soğuk ama burada hava sıcak" dedi.

Kendilerine Antalya’da yine yaz geldiğini söyleyen Alena Sönmez, "Bize yine yaz geldi. Çok mutluyuz, tekrar denize giriyoruz. Ben Rusya’dan geliyorum oraya çoktan kar yağdı. Biz burada 24-25 derecelerde güneşleniyoruz" diye konuştu. Çocuklarıyla sahile geldiğini ifade eden Sönmez, "Onlar da denize giriyor. Burası çok güzel. Antalya cennet gibi bir yer" ifadelerini kaydetti.

"Yaz kış fark etmeden 7 gün 24 saat buradayız"

Antalya’nın güzel olması nedeniyle İstanbul’dan geldiğini belirten Vahit Tekin, "Ailemle buraya 20 senedir geldik. Yaz kış fark etmeden 7 gün 24 saat buradayız. Burada video çekip arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Gelmeyi çok istiyorlar ama gelemiyorlar" şeklinde konuştu.

"Kasım’da deniz keyfi yaşıyoruz"

Dünyanın en güzel şehrinin Antalya olduğunu dile getiren Tekin, "Antalya gibisi yok. Denizi mis, havası çok güzel. Böyle bir sakinliği ve güzelliği başka bir şehirde göremezsiniz. Kasım’da deniz keyfi yaşıyoruz. Sıcaklık mükemmel. On numara beş yıldız bir hava var" ifadelerini kullandı.

"Denizdeki iyot kokusuyla alıcılarımız daha çok açılıyor"

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıfta okuyan ve sahile KPSS’ye hazırlanmak için geldiğini söyleyen Denizhan Doğan, "Değişiklik olsun diye geldik. Böyle motive oluyoruz. Hava gayet güzel, birçok kişiden de şanslıyız. Denizdeki iyot kokusuyla alıcılarımız daha çok açılıyor. Onun için bizde buraya geldik" şeklinde konuştu.

Polarla deniz kenarına geldiğini ancak değişik bir durumun meydana geldiğini ifade eden Doğan, "İnsanlar denize giriyorlar, ben kendimi biraz değişik hissetmeye başladım. Olsun ama ben de böyle adapte olabiliyorum" dedi.

"Daha önce hiç ders çalışmaya deniz kenarına gelmedik ama iyi ki gelmişiz"

Arkadaşıyla beraber sahile ders çalışmaya geldiklerini belirten Seda Bergüz, "Bizim için farklı oldu. Daha önce hiç ders çalışmaya deniz kenarına gelmedik ama iyi ki gelmişiz. Bu kadar çok kalabalık olacağını düşünmemiştim. Herkes güzel havanın tadını çıkarıyor. Burada ders çalışmak yurt ortamında çalışmaktan daha iyi" dedi.