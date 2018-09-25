Antalya’da 690 polisle okul çevrelerinde denetim

ANTALYA polisi, 24 Eylül günü saat 11.00-15.00 ile 21.00-23.00 saatleri arasında okul çevrelerinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması gerçekleştirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen uygulamalara, Asayiş, Çocuk, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı ekiplerle birlikte toplam 220 ekip 690 polis katıldı. Özellikle okul çevresindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları tek tek denetlendi.

Uygulama sonunda, 12 iş yerine idari işlem, 9 okul servis aracına ve 20 araç sürücüsüne para cezası uygulandı, bin 822 şahıs sorgulanıp 3 aranan şahıs da yakalandı.