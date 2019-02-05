Antalya’da 11 Şubat’ta Andrey Karlov Müzesi açılacak

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, suikast sonucu öldürülen ve yaşasaydı dün 65 yaşına girecek eski büyükelçi Andrey Karlov’la ilgili izlenimlerini paylaştı. Rus basınına konuşan Yerhov, "İki yl önce ebediyen bizden ayrılan meslektaşımız, eski arkadaşımız, dostumuz Karlov’u ayrı bir sıcaklıkla anıyoruz. Çok zor zamanlarda Türkiye’deydi, hem ülke içinde hem de Rusya-Türkiye ilişkileri bakımından zor bir zamandı. Karlov, krizin en güçlü olduğu anlarda ilişkilerin normalleşmesi, yeniden güvenin inşa edilmesi ve halklar arasında ortak anlayışın sağlanması için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı. Yerhov’a göre Türkiye’de Karlov’un anısının yaşatılması için çok şey yapıldı. Ankara ve Demre’deki sokaklara ismi verildi, onun anısına anıt levhaları açıldı, birçok etkinlik yapıldı. Antalya’daki Moskova Milletler Arası Okulu ve Sosyal Yaşam Müzesi’ndeki bir odada da Andrey Karlov müzesi açılacak.

'BÜYÜKELÇİLİK BİNASI BÖLGESİNDE BİR KİLİSE AÇILACAK'

Yerhov, Büyükelçilik binası bölgesinde de Karlov’un da istediği gibi bir Ortodoks Kilisesi açılacağını ifade etti. Yerhov “Yakın zamanda Büyükelçilik binası bölgesinde bir ibadethane açılacak. Böylece Karlov’un isteğini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

ÇONKAR: HEPİMİZ İÇİN BİR KAYIP

Rus –Türk Toplumsal Forumu Eş Başkanı, milletvekili Ahmet Berat Çonkar da Karlov’u ‘başarılı bir büyükelçi’ olarak nitelendirdi. Çonkar “Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük katkıları oldu. Ayrıca harika bir kişilikti, görevi ile Türk halkının saygısını kazandı. Bu hepimiz için bir kayıp. Ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor, olanların detaylarını henüz bilmiyoruz” dedi.