Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, WAF 2018'de finalist oldu!

İSTANBUL ve Houston (ABD) kentlerindeki ofislerinde yer alan profesyonel kadrolarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli projelere imza atan

Projelerini sahip olduğu tüm potansiyelleri sorgulayarak yenilikçi bir bakış açısıyla ele alan Mimar Cengiz Gültek ve Mimar Murat Şahin liderliğindeki PDG Mimarlar ve Antepe tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi için tasarlanan Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, mimarlık dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen World Architecture Festival'da finale kalma başarısını gösterdi. Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, 28 – 30 Kasım 2018 tarihleri arasında Amsterdam'da gerçekleşecek festivalde "Ticari Karma Kullanım – Gelecek Projeler" kategorisinde jüri karşısında yarışacak.

Antalya'da 3.200 m²'lik bir alana yerleşen, organik ürün üreticilerinin desteklenmesi ve ürünlerinin ilk elden halka ulaştırılması açılarından Türkiye için ilk olacak bir örnek teşkil eden pazar tasarımı, tıpkı bölgenin sıradağlarla çevrelenmiş doğal yapısını anımsatan organik formlu yekpare çatı örtüsü ile dikkat çekiyor. Organik formu ve her köşesinden erişime izin veren yapısıyla Antalya Yöresel Ürünler Pazarı, iç mekanda birbirine açılan sokaklar ve büyük ortak meydanlarla kurgulanmış. Klasik pazar anlayışının ötesinde tüm kullanımı tek çatı altında toplayan proje, çatı örtüsüyle yarattığı korunaklı alanda her mevsim sağlıklı bir kullanıma olanak veren bir kurguda tasarlanmış.