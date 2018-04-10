ANTALYA’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mart 2018 döneminde % 56,4 yükselişle 430 bine ulaştı. Bu dönemde, tur operatörleri paket turlarla Antalya’ya % 53,6 artışla 376 bin dolayında turist getirdi. Turizmdatabank’ın hazırladığı Antalya Paket Tur Pazarı 2018 Yılı Ocak-Mart dönemi raporuna göre;

Antalya’ya en çok turist getiren tur operatörleri arasında ilk sıraları; % 18 ile Meeting Point Turkey (FTI), % 8,5 ile OTI Grup, % 8,0 ile Diana Travel-Thomas Cook, % 7,7 ile TUI, % 5,7 ile Kilit Global aldı.

Bu grupları; Akay Travel (FIT), Azra Tour, Anex Tours, Summer, Novanta, Der Touristik,, Belmando, IHS-Lmx, Bilyana, Pegas, Corendon, DE&HA izledi.

2017 yılına göre pazar payını artıran gruplar

Ocak-Mart döneminde, 2017 yılına göre pazar payını artıran gruplar içinde; Odeon, TUI, Diana, Anex Tours, Detur öne çıkarken, Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarları ve İsrail, İran gibi yükselen ülkelerden turist getiren şirketler sıralama yukarı çıktı.

Öte yandan Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçilerin paket tur kullanma oranı da % 88 dolayında gerçekleşti.