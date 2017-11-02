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Antalya'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Antalya mülki sınırları içinde görevlendirilmek üzere, 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Antalya'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

Antalya mülki sınırları içinde görevlendirilmek üzere, 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:43
Antalya'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
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ANTALYA mülki sınırları içinde görevlendirilmek üzere, 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Antalya'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu tahsis edilerek, alım sürecinin başlatıldı.

Buna göre, Türk vatandaşı ve erkek olanlar, en az lise veya dengi okul mezunu, askerlik ödevini bitirmiş ve 30 yaşından gün almayanlar, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgeleyenler, yüz kızartıcı suçu bulunmayanlar, kamu haklarından mahrum olmayanlar, Antalya il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet edenler, en az 167 santimetre boyunda olanlar ve beden kitle endeksi 18-27 arasında bulunanlar, çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru yapabilecek.

Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihlerinde ilçe emniyet müdürlüklerinde kabul edilecek.

Adaylar, sözlü ve yazılı sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav 11-15 Aralık 2017'de yazılı sınav ise 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere, sınavda başarı gösterenlerin isimleri ile puanlarını içeren liste hazırlanacak.

Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacak.

Aksu, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde 10'ar, Konyaaltı, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde 20, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde ise 70'er bekçi görevlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBekçi
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