Antalya Tiyatro Festivali'nde geri sayım

BU yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Brezilya, Fransa ve Gürcistan'dan devlet tiyatroları eserleriyle katılacak. İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Aspendos Antik Tiyatro'da sahneleyeceği Haldun Dormen'in yazdığı 'Kantocu' adlı oyunla başlayacak olan festival, Muratpaşa ilçesindeki Haşim İşcan Kültür Merkezi Antalya Devlet Tiyatrosu ile Antalya Devlet Opera ve Balesi'ne ait salonlarda devam edecek.

27 Mayıs'a kadar sürecek festivalin gösterimleri saat 20.00'da başlayacak.

Festival programı ise şöyle:

17 Mayıs Cuma

- İzmir Devlet Tiyatrosu, Kantocu - Aspendos

18 Mayıs Cumartesi

- İzmir Devlet Tiyatrosu, Kantocu - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Fransa, Sıra dışı Zaman - Haşim İşcan Kültür Merkezi

19 Mayıs Pazar

- İzmir Devlet Tiyatrosu, Kantocu - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Fransa, Sıra dışı Zaman - Haşim İşcan Kültür Merkezi

20 Mayıs Pazartesi

- İspanya, Yıllana Şefler - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Brezilya, Henüz belli değil - Haşim İşcan Kültür Merkezi

21 Mayıs Salı

- İspanya, Yıllana Şefler - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Brezilya, Henüz belli değil - Haşim İşcan Kültür Merkezi

22 Mayıs Çarşamba

- İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kosovalı Ali GYNT - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Bursa Devlet Tiyatrosu, Barbaranın Doğumu- Haşim İşcan Kültür Merkezi

23 Mayıs Perşembe

- İstanbul Devlet Tiyatrosu, Kosovalı Ali GYNT - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Bursa Devlet Tiyatrosu, Barbara'nın Doğumu- Haşim İşcan Kültür Merkezi

24 Mayıs Cuma

- Ankara Devlet Tiyatsosu, Reis Bey - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- İngiltere, The Band - Haşim İşcan Kültür Merkezi

25 Mayıs Cumartesi

- Ankara Devlet Tiyatsosu, Reis Bey - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- İngiltere, The Band - Haşim İşcan Kültür Merkezi

26 Mayıs Pazar

- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Güle Ağıt - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Gürcistan, Carmen - Haşim İşcan Kültür Merkezi

27 Mayıs Pazartesi

- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, Güle Ağıt - Haşim İşcan Kültür Merkezi

- Gürcistan, Carmen - Haşim İşcan Kültür Merkezi