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Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na seminer

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler(SMMM) Odası'nda 'İzaha davet müessesesi' konulu eğitim semineri verildi.

ANTALYA 03.08.2019, 11:12 Melike Temir
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na seminer
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ANTALYA Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sunumuyla SMMM Odasında gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler(SMMM) Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, seminer konusunun önemine değindi. Çavdar, yapılan seçimli genel kurul sonrasında kendisine ve yönetim kuruluna güven duyup görev veren meslek mensuplarına teşekkür etti. Meslek camiasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çavdar, katkılarından dolayı Antalya VDK Grup Başkanı Tamer Gündoğdu, Antalya VDK Vergi Müfettişi ve Eğitim Koordinatörü Veli Çetin ve Antalya VDK Vergi Müfettişi Veli Hakan Bostan'a teşekkür etti. Sunumda, izaha davet müessesesi kapsamına giren vergi incelemeleri konusunda örneklemelerle detaylı bilgi verildi. Seminer plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi

#Antalya #Antalya Serbest Muhasebeci #Mali Müşavirler Odası #seminer
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