Antalya Serbest Bölgesi büyük yatlar için zorlanıyor

ANTALYA Serbest Bölgesi yatırımcıları, alt yapıdaki yetersizlikler ve değişen dünya koşulları ile boyları uzayan yat ve gemi taleplerine bölgenin cevap vermekte zorlandığını belirttiler.

Antalya Serbest Bölgesi Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ASBİAD) 22. kuruluş yıldönümü nedeniyle yeni yönetim kurulu tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses ve üyeler katıldı.

ASBİAD Başkanı Emre Şandan, Antalya Serbest Bölgesi'nin, denizcilik, elektrik- elektronik ve medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının yaratıldığı bir bölge haline geldiğini söyledi.

Antalya Serbest Bölgesi'nin Türkiye'de kurulmuş ilk iki serbest bölgeden biri olduğunu ve bu yıl bölgenin kuruluşunun 30. yılını, ASBİAD'ın da 22. kuruluşunu kutladığını belirten Şandan, "Bölgemiz, yıllık yaklaşık 900 milyon dolarlık ticaret hacmi ve 4 bin 500 çalışanı ile ülkemize ve Antalya'mıza değer katmaya devam etmektedir. Bölgemiz Denizcilik, Elektrik- Elektronik, Medikal sektörlerinde dünyanın önemli markalarının oluşturulduğu veya önemli markaların faaliyet gösterdiği bir bölge haline gelmiştir" dedi.

Antalya dünya markası oldu

Türk mühendis ve işçilerinin özverili çaba ve emekleri ile hem askeri gemi hem de yat üretimi açısından artık bir dünya markası haline geldiğine dikkat çeken Şandan, Serbest bölgede büyük boy teknelerin denize indirilmesi ve karaya çekilmesi konusunda altyapının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Emre Şandan, "Uluslararası arenada üretmiş olduğumuz yatlar ile kazandığımız prestijli ödüller sadece Antalya'mızın değil ülkemizin gururu olmuştur. Değişen dünya koşulları ile uzayan yat ve gemi taleplerine bölgemiz cevap vermekte artık zorlanmaktadır. Uluslararası pazarda yakalamış olduğu başarıyı devam ettirebilmesi ve daha da ileriye taşıyabilmesinin tek yolu bugün bölgemizde yetersiz kalmış gemi taşıma ve atma çekme imkanlarının geliştirilmesidir. Yeni inşa sanayinde yakalanmış olan başarının, Yat Tamir ve Bakım Tutum faaliyetlerinde de yakalanması hem bölge işletmeleri hem de ülkemiz için çok ciddi bir döviz girişi sağlayacaktır. Tüm bunlar ancak kullanıcıların uzun süredir beklemiş olduğu yatırımların gerçekleşmesi ile mümkün olabilir. Yatırımcı ve kullanıcılar olarak bizler, bölgenin gelişim projelerini en kısa zamanda görmek ve icraatın da bir an evvel başlaması arzusundayız."

Bölgede yapılacak olan alt yapı çalışmalarının, sanayicilerin ve yatçıların daha da gelişmesini sağlayacağını ifade eden Şandan, "Özellikle medikal ve elektrik elektronik sektöründe çok yoğun olarak kadın emekçilerimiz çalışmaktadır. Bölge altyapısı ne kadar düzgün olursa o kadar sayıları artabilecek ve bizler daha fazla insanımıza iş ve ekmek kapısı açabileceğiz" dedi.

Antalya Valisi ve ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu da, ASBAŞ'ın son bir yıldır değişim geçirdiğini söyledi. ASBAŞ sözleşmesinin 20 yıl daha uzatıldığını anımsatan Karaloğlu, böylece bölgenin hem kurucu hem de yatırımcı kuruluşu olduklarını anımsattı.

Serbest Bölgesi'nin yatların denize indirilmesi ve karaya çekilmesinde yaşanan sorunları bildiklerini ve bunu en kısa sürede çözeceklerini ifade eden Vali Münir Karaloğlu, "Rıhtımda yeni yatırımlar yapılacak. Daha büyük boy yatların denize indirilmesi ve karaya çekilmesi daha rahat olacak. Böylece Antalya Serbest Bölgesi Akdeniz'in yat bakım ve onarım merkezi olacak. Bölgenin gelişmesi için de çalışmalarımız var. Sizin başarınız ülkenin başarısıdır. El ele Antalya Serbest Bölgesini başarıya taşıyacağız."