Antalya OSB'ye ikinci itfaiye binası

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bölgede çıkabilecek olası yangınlara daha kısa sürede ve daha etkili müdahale edebilmek için, Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İtfaiye teşkilatını güçlendiriyor. Mevcut binaya ek olarak Antalya OSB 2'nci Kısım Alanına yeni bir İtfaiye Müfrezi Binası yapılarak Bölgedeki itfaiye nöbet noktası ikiye çıkarılıyor. Ek bina ile birlikte yangın söndürme araçlarının sayısı da artırılarak itfaiye teşkilatın müdahale kabiliyetinin bir üst kademeye çıkarılması amaçlanıyor.



7/24 NÖBETTELER



Antalya OSB 1'inci kısım alanında bulunan itfaiye binasında, 16 personel ve 2 itfaiye aracı ile 1995 yılından bu yana, bölge ve çevresinde meydana gelen yangın, trafik kazası, iş kazası, su baskını gibi afet ve olaylara ilk müdahaleyi yapan itfaiye teşkilatı, Antalya OSB 2'nci kısım alanına inşa edilen müfreze binası ile iki ayrı noktada, 7/24 esasına göre hizmet vermeye devam edecek. Teşkilat, Antalya OSB'nin yanı sıra, Döşemealtı halkına hizmet vermeyi de sürdürecek.



MÜDAHALE SÜRESİ KISALACAK



İnşaat çalışmalarına eylül ayında başlanan ve yüzde 90'lık bölümü tamamlanan itfaiye müfreze binasında incelemelerde bulunan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, binanın hizmete girmesi ile birlikte olaylara müdahale süresinin önemli ölçüde kısalacağını, bu sayede de bölge güvenliğinin bir kat daha artacağını belirtti. İtfaiye teşkilatının mevcut noktadan en uzaktaki fabrikaya 6 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini söyleyen Bahar, yeni nöbet noktası ile bu sürenin 3 dakikaya düşeceğini söyledi.



ERKEN MÜDAHELE HAYATİ ÖNEME SAHİP



Erken müdahalenin, yangınların büyümeden söndürülmesinde önemli bir rolü olduğuna dikkat çeken Bahar, "Ufacık bir kıvılcımın nasıl büyük hasarlara yol açtığı, hepimizin malumudur. Yangına daha o ilk kıvılcımda müdahale etmek, can ve mal kayıplarının önlenmesinde ve hatta hiç zayiat yaşanmadan bertaraf edilmesinde hayati bir öneme sahiptir. Ancak bundan da önemlisi önleyici faaliyet ve düzenlemelerin zamanında yapılmasıdır. Bölgemizin hem çalışanlarımız hem de üretim faaliyetleri açısından daha güvenli olması için olay öncesi ve olay anı ile ilgili gerekli tedbirleri almakla mükellefiz" dedi.



İKİ FARKLI NOKTADAN MÜDAHALE



Ek bina ile birlikte teşkilatın araç ve ekipmanlarında da iyileştirmeler yapılacağını anlatan Bahar, “Envanterimize dahil etmeyi planladığımız teleskopik bomlu itfaiye aracının, yangına müdahale kabiliyetimizi önemli ölçüde artıracağını düşünüyoruz. 24 metre yüksekliğindeki, son teknoloji ürünü kule tipi araç ile yangının çok daha kısa sürelerde söndürülmesi mümkün hale gelecektir. Yeni binamızı 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Teşkilatımız Aralık ayı itibariyle, iki farklı noktadan sanayicilerimize ve Döşemealtı halkına hizmet vermeye başlayacaktır" dedi.