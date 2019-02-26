Antalya OSB'nin şampiyonu değişmedi

ANTALYA OSB Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. ile Türk Ytong Sanayi A.Ş. arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada kazananı penaltı atışları belirledi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakayı Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. kazanarak ikinci kez turnuvanın şampiyonu oldu. Takıma kupa ve madalyalarını Antalya OSB Başkanı Ali Bahar verdi.

İKİNCİ YTONG

Park Antalya Spor Tesislerinde 32 takımın katılımıyla gerçekleşen ve yaklaşık 2 ay süren turnuvanın ikincisi olan Türk Ytong Sanayi A.Ş. takımı, kupa ve madalyalarını Antalya OSB yönetim kurulu üyesi Fatih İncir'den aldı. Aynı gün oynanan üçüncülük maçında ise Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. ile BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. karşı karşıya geldi. Turnuva üçüncüsü olan Ekiciler takımına kupa ve madalyalarını Antalya OSB yönetim kurulu üyesi Mustafa Gizli verdi. Turnuvanın en centilmen takımı seçilen EN-EL-SA Endüstriyel Elektronik İnş. Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti'ye plaketini Antalya OSB yönetim kurulu üyesi Yiğit Budak takdim etti.

GOL KRALI DEĞİŞMEDİ

Gol kralı bu sene de değişmedi. Turnuva boyunca 19 gol atarak dördüncü kez gol kralı olan Türk Ytong takımının forveti Recep Yılmaz'a ödülünü Antalya OSB Müteşebbis Heyet ve Denetim Kurulu üyesi Fatin Tapcı verdi.

BAŞKANDAN MÜJDE

Turnuvanın centilmenlik içerisinde geçmesinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, OSB çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Antalya OSB içerisine bir halı saha yapılması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Bahar, “Bundan sonraki turnuvaları organize sanayi bölgemizin içerisindeki halı sahada yapacağımızı sizlere müjdelemek istiyorum. Yönetim kurulumuzu yoğun bir şekilde bu iş üzerinde çalışıyor. Bizler bu turnuva ile aramızdaki dostluğun, kardeşliğin ve birbirimizle olan ilişkinin artmasını amaçlıyoruz. Bölgemiz sadece fabrikaları ve sanayicileri ile güçlü değil. Asıl çalışanları ile güçlü, birbirine olan inancı ve sevgisi ile güçlü. Siz bu turnuva vesilesi ile bu değerleri pekiştirdiniz, bizler de daha güçlü hale gelmesi için elimizden geleni yapacağız, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.