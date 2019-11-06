Antalya OSB'nde altyapı çalışması

ANTALYA OSB'nin altyapısında iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Bölge firmalarının ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu, Kırkgöz Gölü'nden bölgeye taşıyan ana hattın 200 metrelik bölümü yenilendi. Bölgenin kuruluşundan bu yana ikinci kez yenilenen hat, son teknoloji ile üretilmiş çelik borular ile güçlendirildi. Yılda yaklaşık 6,5 milyon metreküp suyu, Kırkgöz Gölü'nden OSB'ye taşıyan hattın, dışarıdan bir müdahale ya da doğal afet yaşanmadığı sürece en az 50 yıllık kullanım ömrü olduğu belirtildi. Operasyon sırasında hattın yönü de değiştirilerek daha güvenli bir bölgeye taşındı.

21 SAAT SÜRDÜ

Antalya OSB Su İşletme ve Bakım Onarım Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon, 21 saat sürdü. Bölge firmalarının yenileme çalışmalarından minimum düzeyde etkilenmesi için tüm önlemleri alan ekipler, herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yenileme çalışmalarını tamamladı. Operasyondan günler önce bölge firmaları ile sağlanan koordinasyon ile üretimde kayda değer bir düşüş yaşanmasının da önüne geçildi.

GELECEK 50 YILA HAZIR

Geçmiş yönetimlerin Antalya OSB'nin altyapısını mükemmel denecek bir seviyeye getirdiğini, mevcut yönetim olarak gerekli görülen iyileştirme çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten OSB Başkanı Ali Bahar, "Bölgemiz açısından kritik öneme sahip bir operasyonu başarıyla, en ufak bir aksaklık yaşanmadan sonuçlandırdık. Yapılan revizyon ile Bölgenin içme ve kullanma suyu ana hattı, önümüzdeki 50 yıla hazır hale getirildi. Geçmiş yönetimlerimiz bizlere altyapı bakımından mükemmele ulaşmış bir eser bıraktı. Bizlerde, gerekli iyileştirme çalışmalarını zamanında yaparak, bizden sonraki nesillere, daha güçlü ve sorunsuz bir altyapıya sahip organize sanayi bölgesi bırakmayı hedefliyoruz" dedi. Altyapıda meydana gelecek en ufak bir sorunun üretimde istenmeyen kayıplara neden olacağını ifade eden Bahar, bölge sanayicilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet arzının sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli tüm yatırımların zamanında da önce gerçekleştirildiğini ifade etti.