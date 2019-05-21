Antalya OSB karikatür yarışması başladı

BU yıl dördüncüsü düzenlenecek Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nın başvuru süreci başladı. Son başvuru tarihi 3 Temmuz olan ve yurt genelindeki amatör-profesyonel tüm çizerlerin başvurabileceği yarışmanın kazananları 12 Temmuz'da belli olacak.

GELECEĞİN FABRİKALARI VE İSG

Kısa sürede Türkiye'nin en saygın karikatür yarışmaları arasına giren Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nda bu yıl ilk kez iki farklı konu işlenecek. Ana konusu 'Geleceğin Fabrikaları' olarak belirlenen yarışmanın özel ödül kategorisinde ise İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eserler yarışacak. Antalya OSB'nin gelenekselleşen bir kültürü haline gelen yarışma, bu yıl da bölge firmalarının desteği ile düzenlenecek. Esli Endüstriyel, Ekici Peynir, Ahmet Kasapoğlu Mobilya, AKE Asansör, Foraks Prefabrik, Nar Un, Antalya Organize Sanayici İş İnsanları Derneği ve Genç Organize Sanayi Derneği'nin sponsorluğunda gerçekleşecek yarışmanın, ilerleyen yıllarda bölge firmalarının da desteği ile uluslararası arenaya taşınması planlanıyor.

İKİ BÜYÜK ÖDÜL

Jürisinde Anadolu Karikatürcüler Derneği Başkanı Ahmet Aykanat ile karikatür dünyasının duayen isimlerinden Eray Özbek, Engin Selçuk, Kürşat Zaman ve Halit Kurtulmuş'un görev alacağı yarışmanın birincisine 8 bin, ikincisine 6 bin, üçüncüsüne 4 bin TL, 3 kişiye de 2 bin TL'lik mansiyon ödülü verilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinin ise sadece bir kazananı olacak ve 8 bin TL'lik büyük ödül ile ödüllendirilecek. Ödüller 23 Temmuz'da Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak.

GELİŞEN TEKNOLOJİ, DÖNÜŞEN FABRİKALAR

Gelişen teknolojinin üretimin her aşamasında köklü değişikliklere neden olduğunu, bu değişimin mesleklere ve mesleki yetkinliklere de nüfuz ettiğine dikkat çeken Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirecek olduğumuz yarışmamızda, değerli sanatçılarımızdan geleceğin fabrikalarını karikatürize etmelerini ve bu yolla hem toplumumuza hem de bizlere yeni bir bakış açısı sunmalarını istiyoruz" dedi.