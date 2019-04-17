Antalya OSB'den geleceğin yol haritası

ANTALYA OSB Müdürlüğü tarafından günün ve geleceğin işgücü nitelik ihtiyacının belirlenmesi, dijital dönüşüm ve iletişim teknolojilerinde orta-uzun vadeli değişim eğilimlerinin sanayinin işgücü gereksinimlerinde ve mesleki yeterlik alanlarında yaratacağı etkileri tespit edip Bölge sanayicisini geleceğe doğru bir şekilde hazırlamak için 'Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Bölge sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği Geleceğin Meslekleri Projesi Yol Haritası Çalıştayına, Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Gizli ve Yiğit Budak, müteşebbis heyet üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, akademisyenler, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, ASELSAN temsilcileri, teknoloji danışmanları ve sanayiciler katıldı. Çalıştayda firmaların ar-ge faaliyetleri, inovasyon potansiyelleri, hizmet içi ve mesleki eğitim şekli, insan kaynağı yetkinliği, üretim yapısı ve yatırım planları, gelecekte ortaya çıkacak yeni meslekler ve yetkinlikleri ile OSB'nin, kentin ve ülkenin potansiyeli masaya yatırıldı. Ayrıca, proje kapsamında akademisyenler tarafından sanayicilere uygulanan anketin sonuçları hakkında bilgi verildi.

DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ALAN, DOĞRU YATIRIM

Antalya OSB ve Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü işbirliği ile yapılan araştırma kapsamında, iş veya mesleklerin geleceğini etkileyen temel faktörler tespit edilip raporlanacak. Düzenlenen çalıştay ile son etabı tamamlanan proje, 30 Nisan'da yapılacak kapanış toplantısı ile sona erecek ve elde edilen bulgulardan oluşan rapor, iş dünyası ile paylaşılacak. Araştırma sonucunda OSB sanayicilerinin doğru zamanda, doğru alana, doğru yatırımı yapmalarını sağlayacak bir yol haritası oluşturulacak.

GELECEĞE IŞIK TUTACAK BİR KAYNAK

Projenin 3 aşamadan oluştuğunu belirten Antalya OSB Başkan Vekili Hasanali Gönen, “İlk aşamada sanayicilerimize kapsamlı bir anket uygulayıp yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Anket ve görüşmeler ile firmalarımızın gen haritalarını ortaya çıkarmayı amaçladık. Firma yapılarına ayna tutan bu çalışmanın ardından sektör temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirip ortak sorun ve hedefler tespit edildi. Projenin son etabı olan çalıştay ise oldukça verimli geçti. Yaklaşık 4 saat süren çalıştay boyunca sanayicilerin geleceğe dair beklenti ve önerileri masaya yatırılıp katılımcılar tarafından değerlendirildi. Tüm bu süreç sonunda teknolojik değişimin iş süreçlerinde, eğitimde ve istihdam alanında ortaya çıkaracağı değişiklikleri, bu konuda atılması gereken adımları ve en önemlisi sektörlerin geleceğini tespit edip sanayicilerimize ve meslek seçimi yapacak gençlerimize ışık tutmayı amaçlıyoruz" dedi.