Antalya Orman Bölge Müdürü değişti

52 yaşındaki Vedat Dikici, Orman Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Dikici, daha önce Artvin Ardanuç Orman İşletme Şefliği, Antalya Serik Orman İşletme Şefliği, Antalya Kumluca Orman İşletme Şefliği, Antalya Kumluca Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Antalya Alanya Orman İşletme Müdürü, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve son olarak Konya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Ekim’de Konya’dan Antalya’ya atanan Dikici, Orman Bölge Müdürü olarak görevine başladı.