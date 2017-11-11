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Antalya Orman Bölge Müdürü değişti

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Dikici, görevine başladı

Antalya Orman Bölge Müdürü değişti

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’ne atanan Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Dikici, görevine başladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:04
Antalya Orman Bölge Müdürü değişti
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52 yaşındaki Vedat Dikici, Orman Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Dikici, daha önce Artvin Ardanuç Orman İşletme Şefliği, Antalya Serik Orman İşletme Şefliği, Antalya Kumluca Orman İşletme Şefliği, Antalya Kumluca Orman İşletme Müdür Yardımcısı, Antalya Alanya Orman İşletme Müdürü, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve son olarak Konya Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30 Ekim’de Konya’dan Antalya’ya atanan Dikici, Orman Bölge Müdürü olarak görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Orman Bölge MüdürüVedat Dikici
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