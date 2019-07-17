'Antalya'nın Gözü' dönme dolap, ışıl ışıl

ANTALYA'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayacak yükseklikteki dönme dolabın montajı tamamlandı. Türkiye'nin en yüksek dönme dolabının 42 kabini, yerlerine takıldı. Sadece ayak bölümünün yapımı 6 ay süren, ardından diğer bölümleri sırayla takılan dönme dolabın farklı renklerden oluşan küre şeklindeki kabinlerinin tamamı camla kaplandı. Dönme dolabın gece ışıklandırması ise ortaya seyirlik manzaralar çıkardı. Türk bayrağının ay ve yıldızının yansıtıldığı ışıklandırma, hayranlıkla izlendi. Türk bayrağının yanı sıra farklı desenlerle yapılan ışıklandırma, ilgiyle izlendi. Aktur Park yönetimi, bu ay içinde hizmete girecek dönme dolabın teknik bilgilerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.