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Antalya'nın en eski lisesinde tarihi keşif!

Antalya’nın en eski okulu Antalya Lisesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında, betonların arkasında 6 şömine ve bodrum katında, tuğlalarla kapatılmış gizli bir bölüm bulundu

Antalya'nın en eski lisesinde tarihi keşif!

Antalya’nın en eski okulu Antalya Lisesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında, betonların arkasında 6 şömine ve bodrum katında, tuğlalarla kapatılmış gizli bir bölüm bulundu

10 Kasım 2017 Cuma 13:06
Antalya'nın en eski lisesinde tarihi keşif!
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MURATPAŞA ilçesi Işıklar Caddesi’ndeki Antalya Lisesi’nin tarihi binasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Antalya Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nce restorasyon çalışması başlatıldı. Uzun süredir restorasyonu gündemde olan okul için Antalya Valisi Münir Karaloğlu gerekli ödeneği sağladıktan sonra kısa sürede çalışma başlatıldı. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın da aralarında bulunduğu Türkiye’nin ve Antalyalıların çok yakından tanıdığı isimlerin mezun olduğu, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında tarih dersi dinlediği okulda, restorasyon çalışmaları sırasında, beton duvarların arkasında kalmış 6 şömine bulundu. Şöminelerin bağlı olduğu baca sisteminin henüz korunduğu anlaşılan çalışmalarda, şöminelerin belli bir disiplinle kapatıldığı anlaşıldı.
Tarihi binanın bodrum katında ise yeni bir alan keşfedildi. Tuğlalarla örülü duvarın arkasında, Antalya’da az rastlanan, el işçiliğiyle yapılmış fırınlarda ısıtılarak, oluşturulan ve hiçbir şekilde bozulmamış karo seramikler bulundu.

Seramikler, Vali Karaloğlu’nun talimatıyla mevcut yerlerinden korunmaya alındı. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın (YİKOB) sağladığı 1 milyon liralık destekle restorasyonu tamamlanacak okul için Karaloğlu, binadan yeni dönem malzemelerin ayıklanmasını istedi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi okul binasının nasıl şekilleneceğine Kültür ve Turizm Müdürlüğü karar verecek. Çalışmaları yakından takip eden Vali Karaloğlu, okulu ziyaret ederek, çalışmayı yürütenlerden bilgi aldı.

GEÇMİŞİ 1800’LÜ YILLARA DAYANIYOR

İki tüccar kardeş tarafından 1800’lü yılların başında inşa edilen ev, daha sonra Sultan Abdülhamit döneminde, aynı yüzyılın sonlarına doğru okul olarak kullanılmaya başlandı. Antalya’nın bilinen ilk eğitim-öğretim kurumu olan Antalya Lisesi, ’Beş Sınıflı Liva İdadisi’ olarak Türk eğitiminde yerini aldı. Okul, 1933 yılında Antalya Lisesi adını aldı.

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Son Güncelleme: 10.11.2017 13:27
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LiseAntalya
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